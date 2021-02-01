كهربا يوجه رسالة خاصة لجمهور الأهلي قبل مباراة الدحيل

أكد محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المشاركة في كأس العالم للأندية شرف كبير لأي لاعب، لاسيما عندما تكون ضمن فريق النادي الأهلي الكبير، وهو أمر يدعو الفخر.

وعبر كهربا عن فرحته و إعتزازه بالتواجد ضمن قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري والتي تم إعلانها اليوم .

وقال كهربا : " اللاعبين يمتلكون هدف واضح وهو تحقيق الفوز علي الدحيل من أجل تخطي هذا الدور وإسعاد جماهير الأهلي"

وأضاف نجم الأهلي :" لاشك أن الجميع يتمني مواجهة بايرن ميونخ في الدور التالي لكن الحديث عن هذا الأمر مرفوض، أي مباراة بخلاف اللقاء القادم أمام الدحيل القطري مرفوض تمام من أجل التركيز والظفر بالمباراة".

وأكد كهربا أن الجهاز الفني واللاعبين يقومون حاليا بالتحضير للمباراة القادمة، من خلال مشاهدة مبارايات الفريق المنافس السابقة والوقوف علي نقاط القوة والضعف، بالإضافة لقيام كل لاعب بدراسة المنافس بشكل منفرد عن طريق مشاهدة ملخصات المباريات السابقة للفريق القطري، مع الأخذ في الإعتبار أن فريق الدحيل منافس قوي ولدية أفراد مميزين بين صفوفة.

وواصل كهربا "نعلم حب ورغبة جماهير الأهلي في تحقيق كافة البطولات التي يشارك فيها النادي (جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات) وإذا حقق النادي بطولة فمن الغد يطالبون بالبطولة التالية، فمن الطبيعي ان نسعي لحصد مزيد من الألقاب من أجل النادي وإسعاد جماهيره التي هي الداعم الأساسي للفريق".

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وأكمل هداف الأهلي : "أي لاعب يرتدي تيشرت الأهلي يعلم أنه يحمل مسئولية كبيرة ، بالإضافة لحجم الضغوط والبحث المستمرعن تحقيق الألقاب والإنجازات والأرقام القياسية، لذلك نقاتل جميعا من أجل حصد البطولات لإسعاد جماهيرنا"

وتحدث كهربا عن دعم جمهور الأهلي: "الأمر لم يكن بجديد علي جماهيرنا الوفية التي تدعم النادي دائما..أسعدنا كثيرا تواجدهم في المطار فور الوصول إلى الدوحة، وزحفهم إلى فندق الإقامة، وهو ما يحفزنا ويمنحنا المزيد من الدوافع؛ من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات".

واختتم كهربا بتوجيه رسالة تفاؤل لجمهور القلعة الحمراء قائلا: "تفاءلوا خيرا.. سنكون عند حسن ظنكم.. والأهلي قادر علي تحقيق ماتريدون".

