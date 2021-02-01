الأهلي يُسلم الفيفا هدية خاصة.. ما هي ؟

قامت بعثة النادي الأهلي اليوم الاثنين بتسليم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قميص النادي مزينًا بتوقيع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في كأس العالم للأندية؛ لوضعه في متحف «الفيفا».
جاء طلب «فيفا» بالحصول على قميص نادي القرن، مزينا بتوقيع الكابتن الخطيب، ووضعه في متحفه بقسم كأس العالم للأندية؛ تقديرا لتاريخه الحافل مع كرة القدم، وبصفته أحد أبرز أساطير الكرة في العالم والقارة الإفريقية، ورئيس أكبر نادٍ في القارة «نادي القرن».
من جانبه قام الخطيب بالتوقيع على قميص الأهلي وكتب عليه «دعوات النادي وجماهيره وأعضائه بالتوفيق والنجاح».
ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.
وجاءت قائمة الأهلي في البطولة كالأتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي
خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.
وتأتي مشاركة القلعة الحمراء للمرة السادسة في كأس العالم للأندية حيث سبق له تمثيل القارة الأفريقية في نسخ 2005 و2006و 2008 و2012 و2013 بينما الإنجاز الأفضل هو تحقيق البرونزية المركز الثالث فى كأس العالم للأندية 2006 بعد الفوز على كلوب أمريك.
وجاء رصيد الأهلي 3 انتصارات على مدار مشاركته في المونديال، وذلك على حساب كل من أوكلاند سيتي النيوزلندي وكلوب أمريكا المكسيكي وهيروشيما الياباني.
وسجل الأهلي 11 هدفاً في كأس العالم للأندية، ويتصدر محمد أبوتريكة قائمة هدافي الفريق في المسابقة برصيد 4 أهداف، ثم الأنجولي أمادو فلافيو 3 أهداف وعماد متعب هدفين، وهدف للسيد حمدي، وهدف ذاتي سجله لاعب باتشوكا المكسيكي في مرماه.
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