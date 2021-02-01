إيهاب منصور لوزير المالية: ما مصير القروض ولماذا لا يصل الدعم لمستحقيه

وجه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، عدة تساؤلات واستفسارات لوزير المالية الدكتور محمد معيط، تعليقاً على بيان الوزارة الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين.

إيهاب منصور يسأل وزير المالية

وقال عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، في كلمته بالجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نريد أن نفهم أوجه صرف القروض، ولماذا لا يوجد ربط حقيقى بين الوزارات لتوصيل الدعم للمستحقين؟

كما أشار إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إلى أن هناك قروض لم يتم الاستفادة منها و تحملت الدولة فوائد بلا طائل وكذلك المنح ويجب محاسبة المتسبب فى ذلك.

وتابع عضو مجلس النواب، إيهاب منصور:" يجب محاسبة المتسبب في ذلك، قائلا علي سبيل المثال، القرض الذى حصلت عليها مصر فى يوليو الماضى من الصندوق بقيمة ٥.٢ مليار دولار ( ٧٨ مليار جنيه ).

وأضاف عضو مجلس النواب، إيهاب منصور فى سؤاله، أنه طبقا للمواد أرقام ١٨ و١٩ من الدستور، توجد نسب دستورية للتعليم والصحة ولا يتم الالتزام بها فى بيانات الوزارات المعنية، لافتا إلى أن مخصصات وزارة الصحة ٢٥٤ مليار جنيه بنسبة ٣.٧ % من الناتج الإجمالى المحلى ولكن البيان التحليلى أصبح الرقم ٩٣ مليار جنيه بنسبة ١.٣ % من الناتج الاجمالى المحلى، وكذلك التعليم ٣٦٣ مليار بنسبة ٥.٣ % بدلا من ١٥٧ مليار بنسبة ١.٥ % ، وكذلك انخفضت المصروفات من ٣٠.٢ % فى ٢٠١٤/٢٠١٥ الى ما يقارب من ٢٥ %، والاجور والتعويضات انخفضت من ٨.٢ % من الناتج المحلى فى ٢٠١٥ إلى ٤.٩ % فى الموازنة الحالية، وكذلك الدعم من ٨.٢ % الى ٤.٨ % ، مضيفا أن الحديث عن مضاعفة الانفاق فى بعض القطاعات غير صحيح.