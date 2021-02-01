تفاصيل مهرجان Steam's February Game

أيام قليلة تفصلنا عن مهرجان Steam's February Game، والذي من المقرر أن يبدأ في اليوم الثالث من شهر فبراير الجاري، ويستمر حتى 9 فبراير، الأمر الذي جعله يتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

تفاصيل التقديم لجائزة هيكل للصحافة العربية

يذكر أن مهرجان Steam's February Game سوف يستمر في شهر فبراير لمدة ستة أيام، بجانب كونه يمنح المشاركين الوصول للألعاب المختلفة، سوف يتيح لهم أيضًا فرصة الدردشة مع المطورين ومشاهدة اللوحات التي يتم بثها على الهواء مباشرة وعروض اللعب.



دوت الخليج تستعرض أبرز المعلومات عن مهرجان Steam's February Game



يعتبر مهرجان Steam's February Game، أحد المهرجانات المرحة التي تمنح المشاركين فيه الوصول إلى عروض العاب قابلة للتشغيل لأكثر من 500 عنوان.

بداية مهرجان Steam's February Game في 2020

فيما بدأت شركة Valve في استضافة المهرجان الافتراضي العام الماضي 2020، وسط أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد إلغاء أحداث الصناعة داخل اللعبة، مثل مؤتمر مطوري الألعاب.

كما أجرى المطور عددًا غير قليل من التكرارات للمهرجان منذ ذلك الحين، وأصبح وسيلة لتسليط الضوء على العناوين من مطوري الألعاب المستقلين.

وأصدرت شركة Valve نظرة خاطفة على بعض الألعاب التي سيتم عرضها، منها حفنة من عناوين الحركة والاستراتيجية، حيث تتضمن عناوين الحركة التي ستتمكن من تجربتها Almighty: Kill Your Gods من Runwild Entertainment ، والتي ستجعلك تدافع عن جزيرتك من الوحوش العملاقة إما بنفسك أو مع الأصدقاء، وذلك وفق موقع engadget الأمريكي.



ألعاب مهرجان Steam's February Game

ويضم المهرجان لعبة Bloodroots من Paper Cult وهي لعبة ضربات مفرطة حول الانتقام، بينما Slip gate Ironworks 'Graven هي لعبة FPS خيالية، وهناك أيضًا لعبة Steel Assault التي ظهرت لأول مرة في Zenovia ، وهي عبارة عن منصة 16 بت تم وضعها في أمريكا ما بعد نهاية العالم، ولعبة الدفاع عن برج الاختراق والقطع متعددة اللاعبين King shunt من Vaki Games.

وهناك بعض الألعاب الإستراتيجية التي ستتمكن من تجربتها والتي تحتوي Floppy Knights من Rose City Games ، والتي تضم فرسان تم استدعاؤهم من أقراص مرنة، وهناك أيضًا ميكانيكي Timber born، وهو منشئ مدينة يضم حيوانات، وThe Rift breaker من Exor Studios، وهي لعبة بناء قاعدة مع عناصر حركة آر بي جي حيث تلعب دور شخصية في بدلة ميكا قادرة على السفر في شقوق الأبعاد.

وأخيرًا ، Dream Engines: Nomad Cities by Sun Crash وهي لعبة بناء البقاء مع المدن الطائرة.