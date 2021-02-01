فيديوجراف.. مصر تغير حياة 56% من مواطنيها خلال 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - بهدف إحداث تطوير شامل لكافة قرى الريف المصرى الذى يعيش فيها 56% من السكان خلال ثلاث سنوات فقط، يتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية فى إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل .





وتبدأ المرحلة الأولى للبرنامج بـ51 مركزا سيتم إنهاء الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد ويشرف على المشروع بشكل مباشر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتشارك كل أجهزة الدولة فى التخطيط له وتنفيذه ، وتتولى أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الإشراف على تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية ، حيث تم تقسيم المراكز المختارة بواقع 24 مركزا تحت إشراف وزارة الإسكان ، 27 مركزا تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وتعد المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية فى مصر ، حيث لم يسبق منذ عقود أن تبنت الدولة برنامجاً شاملاً بهذا الحجم لتطوير كافة القرى المصرية ، فوفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى فإن الاستثمارات المتوقعة لهذا البرنامج خلال ثلاث سنوات تبلغ 515 مليار جنيه ، ويبلغ متوسط الاستثمارات لكل مركز 3 مليارات جنيه.

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