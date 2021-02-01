صور.. وزير الدفاع يلتقى برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الإثنين، مع موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.





تناول اللقاء مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإفريقية وانعكاسها على الأمن والسلم بالقارة الإفريقية، بما يسهم فى التصدى للتحديات الإفريقية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالقارة. وأكد الفريق أول محمد زكى، على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقى فى مختلف المجالات، خصوصًا فى مجال قوات حفظ السلام بالقارة الإفريقية. من جانبه أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، عن اعتزازه بعمق العلاقات التى تربط المفوضية والقوات المسلحة المصرية، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التنسيق فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء عددًا من كبار قادة القوات المسلحة.

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