وزيرة التضامن: نتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ سياسات الحد من الفقر

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، إن الوزارة تتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية بسياسات وبرامج الحد من الفقر والتمكين الاقتصادى والأشخاص ذوى الإعاقة وحماية وتأهيل النساء والطفولة والأسرة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو دولية، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص.





وتابعت، خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين: "بدأنا فى المرحلة الحالية تكثيف أوجه التعاون مع القطاع الخاص بغية تنمية موارد الوزارة والاستثمار فى أصولها لتوفير موارد كافية لمتطلبات الخدمات المتزايدة ببرامجها، كما أننا نكثف التعاون مع التعاونيات الإنتاجية، ومع الجامعات بغية الوصول إلى الشباب وأيضا بتكثيف التعاون مع المتطوعين بهدف التوسع فى عمليات المراقبة المجتمعية وإشراك المجتمع فى متابعة كثير من أنشطة الوزارة".

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن "الوزارة اعتمدت أيضا على المنهج الحقوقى كمدخل لتحقيق التنمية، سواء فى تدخلاتنا المختلفة التى تستهدف العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أو فى تبنى قواعد الاستهداف ووضع معايير للخدمات المختلفة كما قمنا على مواءمة برامجنا مع مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية بما فيها الدستور المصرى والمواثيق المحلية أو فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة أو فى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو غيرها من المواثيق الحقوقية الدولية".

وأوضحت نيفين القباج، أن الوزارة تقوم حاليا بتبنى عمليات التطوير المؤسسى المقترنة بإجراءات الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يشمل مأسسة كيان للرقابة الداخلية والتفتيش بما يساهم فى تعزيز الأداء من خلال ممارسات الشفافية والتأكيد على المساءلة، ويتم حالياً بناء آليات قوية لترسيخ المتابعة والتحقق من النزاهة من خلال ميكنة البيانات وميكنة إجراءات المتابعة الرقمية والإلكترونية والميدانية، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين.