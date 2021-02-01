النشرة المرورية : فتح جميع التحويلات بالدائرى وسيولة بالكورنيش ومحور النصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، أنه تم فتح كافة التحويلات المرورية بالطريق الدائرى، وعودة الحركة لطبيعتها، وسط انتشار الخدمات المرورية؛ لتصفية أى كثافات متوقعة.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود مرزوق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر من المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، بكافة الطرق والمحاور، منوها إلى ضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح صابر أن الحركة المرورية أعلى قطاعات الطرق الدائرية، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمنطقة الأعمال أعلى الأوستوستراد.

وتابع صابر، أن كافة المحاور والطرق الداخلية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام فى شارع الجامعة للقادم من الدقى ومتجه لفيصل والهرم، ناصحا باستخدام شارع مراد، وكذلك بعض الأحجام فى شارع شارل ديجول للمتجه إلى نفق العجوزة، ناصحا باستخدام شارع السودان.

وألمح صابر إلى انتشار الخدمات المرورية، فى شوارع ومحاور الجيزة، وذلك تنفيذا لتعليمات مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى أكد على نشر الخدمات؛ لاستعياب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود بعض الأحجام بشارع صلاح سالم عند منطقة الأعمال بمحور الفردوس؛ ناصحا بسلوك محور النصر، وكذلك وجود بعض الأحجام أعلى كوبرى الحدائق للقادم من مناطق الفنجرى ومتجه إلى حدائق القبة وسكة الوايلى، ناصحا باستخدام المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ولفت صابر، إلى أنه فى محور الأوتوستراد، القادم من حلوان ومتجه لمناطق صقر قريش، يواجه بعض الأحجام عند مدخل صقر قريش، ناصحا باستخدام كورنيش النيل فى جميع محاوره.

ونوه صابر، على تجنب استخدام كوبرى أكتوبر و15 مايو، ناصحا باستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بأن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة بشارع صلاح سالم للقادم من مناطق شارع المشاية، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة أسيوط تشهد أحجام مرتفعة فى شارع 26 يوليو للمتجه إلى شارع الجمهورية، لافتا إلى أن باقى محافظات الوجه البحرى والقبلى الحركة المرورية فيها مرضية تماما.