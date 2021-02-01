صور.. محافظ الإسكندرية: بدء تطوير 57 قرية ببرج العرب ضمن حياة كريمة

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جاء ذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى.
وأكد محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل على قدم وساق لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتهدف إلى النهوض بمستوى القرى الأشد احتياجا.
وأكد الشريف أن تطوير 57 قرية من قرى ونجوع برج العرب القديمة يعتبر علامة فارقة فى تاريخ المحافظة حيث سيتم توفير الاحتياجات الأساسية لكل قرية ونجع ببرج العرب القديمة والذى سيحدث طفرة حضارية لسكان تلك القرى.
وأشار المحافظ إلى أن القرى التى سيتم تنفيذ المبادرة بها هى مدينة برج العرب القديمة، و3 وحدات محلية هى "بهيج وأبو صير والغربانيات"، بالإضافة إلى 48 قرية تابعة لهم، و5 نجوع، مشيرا إلى أن المستفيدين من أعمال التطوير نحو 130 ألف مواطن من قاطنى هذه القرى.
وأوضح الشريف، أن هناك 15 قطاعا، ستشملها أعمال التطوير، مضيفا بأنه تم حصر شامل لجميع احتياجات القطاعات المختلفة داخل تلك القرى بما يخدم أهداف تحسين البنية الأساسية من توافر الصرف الصحى وشبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والمواصلات العامة والاتصالات، والإنارة العامة فى الشوارع.
وأضاف المحافظ، أنه سيجرى أيضا تحديد احتياجات قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى وكذا قطاع الشباب والرياضة والطب البيطرى واحتياجات الوحدات المحلية فى القرى.
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