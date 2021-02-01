صور.. محافظ الإسكندرية: بدء تطوير 57 قرية ببرج العرب ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أطلق محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، إشارة بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، والتى تستهدف تطوير 57 قرية بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه.





جاء ذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل على قدم وساق لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتهدف إلى النهوض بمستوى القرى الأشد احتياجا.

وأكد الشريف أن تطوير 57 قرية من قرى ونجوع برج العرب القديمة يعتبر علامة فارقة فى تاريخ المحافظة حيث سيتم توفير الاحتياجات الأساسية لكل قرية ونجع ببرج العرب القديمة والذى سيحدث طفرة حضارية لسكان تلك القرى.

وأشار المحافظ إلى أن القرى التى سيتم تنفيذ المبادرة بها هى مدينة برج العرب القديمة، و3 وحدات محلية هى "بهيج وأبو صير والغربانيات"، بالإضافة إلى 48 قرية تابعة لهم، و5 نجوع، مشيرا إلى أن المستفيدين من أعمال التطوير نحو 130 ألف مواطن من قاطنى هذه القرى.

وأوضح الشريف، أن هناك 15 قطاعا، ستشملها أعمال التطوير، مضيفا بأنه تم حصر شامل لجميع احتياجات القطاعات المختلفة داخل تلك القرى بما يخدم أهداف تحسين البنية الأساسية من توافر الصرف الصحى وشبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والمواصلات العامة والاتصالات، والإنارة العامة فى الشوارع.

وأضاف المحافظ، أنه سيجرى أيضا تحديد احتياجات قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى وكذا قطاع الشباب والرياضة والطب البيطرى واحتياجات الوحدات المحلية فى القرى.