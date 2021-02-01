القباج: برنامج الألف يوم الأولى من حياة الأطفال يدعم الحوامل والمرضعات

جدة - نرمين السيد - قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال، يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتى لديهن طفلين كحد أقصى، حيث يتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهرياً، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيم للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء.





وأوضحت وزيرة التضامن، أن البرنامج استهدف فى عام 2019-2020 إجمالى 41,000 أم، بتكلفة بلغت 56,68 مليون جنيه، ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمى. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، أنه يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويض للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يوما، تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

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