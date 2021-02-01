نيفين القباج: زيادة المعاشات المنصرفة منذ 2018 حتى 2021 بنسبة 50%

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد 160.5 مليار جنيه سنويا تزيد بنسبة فائدة 5.9% سنويا لمدة 50 عاما لمقابلة التزامات الخزانة فى نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.





وأضافت القباج، خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لـ10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه، وفى عام 2020، كما تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالى قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو 25.1 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالعلاوات الخمس، أوضحت القباج، أنه تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسى بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناء عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2.4 مليون صاحب معاش ومستفيد، وتبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه بإجمالى قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية، كما بلغ الحد الأدنى للمعاش اعتبارًا من 1-7-2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى بواقع 900 جنيه شهريًا.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من الإصلاح التشريعى لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وبدء العمل به اعتبارًا من 1-1-2020، وجارى الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لاستصدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى فبراير 2021، كما جارى التفاوض مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى المؤسسات الصحفية لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات القابضة والتابعة لها طرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى- للاستفادة بما قرره القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد من خلال المبادلة بالأصول.

وأكدت أن نمو حجم الاستثمارات المباشرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من نحو 90 مليار جنيه إلى نحو 322 مليار جنيه خلال الفترة 2014- 2020، كما ارتفع العائد على المحفظة الاستثمارية من 11.4 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه عن ذات الفترة، كما تم صرف معاش شهرى لأسر الضحايا والمصابين من جراء العمليات الإرهابية لـ1.491 شهيدًا ومصابًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 18.4 مليون جنيه عن الفترة 2018-2020.