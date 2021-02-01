وزيرة التضامن للنواب: سياستنا لمواجهة الحد من الفقر تسير فى الطريق الصحيح

جدة - نرمين السيد - عرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الرؤية العامة لعمل وزارة التضامن الاجتماعى، موثقة بملخصٍ الإنجازات التى تمت فى ضوء التكليفات الوطنية ببرنامج الحكومة الصادر عام 2018، وفى ضوء الأهداف العامة لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك عبر ثلاث سنوات من العمل الجاد لكافة فرق العمل بوزارة التضامن الاجتماعى ولكافة الشركاء.





وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، إن رؤية الوزارة تركز على أكثر من محور، حيث تبنت سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تحررت خلالها من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التى تختزل دورها فى توفير معاش ضمانى بسيط لا يكفى لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن، وتنطلق إلى سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تكمل بعضها البعض وتشمل برامج الدعم النقدى ثم سكن كريم، ومد وصلات المياه، ومد وصلات الصرف الصحى، وتأثيث الوحدات السكنية، وتوفير فرص تمكين اقتصادى، وقروض ميسرة، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعى والتأمين الصحى، ووصلات الغاز، وغيرها من الوزارات الخدمية التى تتعاون مع بعضها البعض لتساهم فى إخراج الأسر الأفقر تدريجيا من دائرة الفقر.

وأوضحت القباج، أن الوزارة تتبنى الحماية الاجتماعية كمنهج بالأساس يهدف إلى تمكين هذه الفئات سواء كانوا من الفقراء أو من ذوى الإعاقة أو من الأيتام والأطفال فاقدى الرعاية أو من المسنين أو من النساء المُعيلات وفئات أخرى عديدة، حيث تسعى الوزارة لتمكينها ودعمها بشتى الطرق والوسائل.

وتابعت: "كما تبنت الوزارة سياسات جديدة تتواكب مع برنامج الحكومة ومع رؤية القيادة السياسية فى أهمية الاستثمار فى البشر التى تضع بناء الإنسان على أول اهتماماتها، وهذا يبدو واضحا وجليا فى سياسات التوسع فى بناء وتطوير الحضانات والاهتمام بموضوعات الطفولة المبكرة مثل برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل، كما يبدو واضحا فى مشروطية الصحة والتعليم لبرامج الدعم النقدى، وفى تحمل تكلفة مصروفات الطلاب غير القادرين، وفى توفير مترجمى الإشارة والأدوات المساعدة والأجهزة التعويضية للطلاب ذوى الإعاقة، وفى مد فترة الدعم النقدى "تكافل" إلى المرحلة الجامعية، وفى دعم التعليم المجتمعى وفى تعزيز التكوين المهنى للمتسربين من التعليم، وفى إعداد المقبلين على الزواج، وفى التوسع فى برامج التوعية المجتمعية من خلال برنامج "وعى".

وأكدت أن وزارة التضامن تسعى حثيثا إلى نقل المواطن إلى واقع اجتماعى واقتصادى وثقافى أفضل بما يفضى فى نهاية المطاف إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع درجات الاستقرار وزيادة مشاعر الانتماء إلى الوطن.

ولفتت إلى أنه كما تدلل نتائج بحث الدخل والإنفاق الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وأطلقته وزارة التخطيط، إلى تراجع معدلات الفقر من 32.4% فى عام 2018م، إلى 29.7% فى عام 2020، مما يؤكد أن سياستنا فى مواجهة الحد من الفقر والحد من تبعاته تسير فى الطريق الصحيح.