وزير الدفاع يلتقى برئيس مفوضية الإتحاد الأفريقى لبحث علاقات التعاون المشترك

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد / موسى فقيه رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام . تناول اللقاء عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء التطورات الأفريقية وإنعكاسها على الأمن والسلم بالقارة الأفريقية بما يسهم فى التصدى للتحديات الأفريقية وإرساء دعائم الأمن والإستقرار بالقارة الأفريقية . وأكد الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية ومفوضية الإتحاد الأفريقى فى مختلف المجالات خاصة فى مجال قوات حفظ السلام بالقارة الأفريقية . من جانبه أكد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقى عن إعتزازه بعمق العلاقات التى تربط مفوضية الإتحاد الأفريقى والقوات المسلحة المصرية معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك . حضر اللقاء عدداً من كبار قادة القوات المسلحة .

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