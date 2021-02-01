أحمد أبو الغيط يشارك افتتاح مقر المنتدى العربى الاستخبارى بالقاهرة

شارك السفير أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، في افتتاح مقر المنتدي العربي الاستخبارى بالقاهرة بحضور رؤساء أجهزة استخبارات الدول العربية. والقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، كلمة فى الجلسة الافتتاحية "للمنتدى العربي الاستخباري"، وذلك بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، حيث أكد في الكلمة الافتتاحية على أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلاً عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.

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