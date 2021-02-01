رئيس المخابرات العامة يرحب بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات العرب في حفل افتتاح المنتدى الاستخبارى

رحب الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات العرب في حفل افتتاح المنتدى الاستخبارى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز". وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة بمناسبة افتتاح مقر المنتدى العربى الاستخبارى بالقاهرة، ورحب بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات العرب، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز". وشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فى افتتاح مقر المنتدى العربى الاستخبارى بالقاهرة. أفادت قناة "اكسترا نيوز" في خبر عاجل، بأن رؤساء أجهزة الاستخبارات العربية يشاركون في افتتاح مقر المنتدى العربى الاستخباري بمصر

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