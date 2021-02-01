"نقابة المهندسين" دورات تدريبية.. ورش عمل في تقنية نمذجة معلومات البناء

في إطار التعاون المشترك بين لجنتي الشباب والتدريب بالنقابة العامة للمهندسين لمهندسين، وقعت نقابة المهندسين المصرية مذكرة تفاهم مع شركة BIM Engineering Solutions – BIMES الشريك الحصري لشركة GRAPHISOFT SE في مصر، وذلك حرصًا من النقابة على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، وصقل مهاراتهم التقنية، ونشر الوعي بأحدث اتجاهات التكنولوجيا في مجالات التصميم والتنفيذ الهندسي.

تستهدف نقابة المهندسين من هذا التعاون تقديم الدعم والتدريب وورش العمل لأعضائها في كل ما يتعلق بتقنية نمذجة معلومات البناء BIM، ويتم ذلك بمقرات التدريب الخاصة بالنقابة في مقرها الرئيسي وكافة النقابات الفرعية أو "أون لاين" مقابل تكاليف رمزية.

ويأتي ذلك تماشيا مع توجهات الدولة بضرورة التوسع في التطور التكنولوجي والعلمي وتطبيقات التحول الرقمي.

ووقع عن نقابة المهندسين المصرية م.محمد عبد العظيم وكيل النقابة وعن الشركه م.صبري اسماعيل وبحضور م. احمد حشيش رئيس لجنة الشباب وم.محمد سليم رئيس لجنة التدريب.