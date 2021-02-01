فرنسا تعرب عن دعمها الكامل لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف

أكدت فرنسا دعمها الكامل لملتقى الحوار السياسي الليبي المجتمع في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" لانتخاب سلطة تنفيذية ليبية جديدة وموحدة، مسؤولة عن قيادة البلاد إلى الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.
وكتبت سفارة فرنسا لدى ليبيا - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم /الإثنين/ وفقا لبوابة الوسط الليبية - "لقد حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها"، وذلك بالتزامن من استئناف اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في سويسرا.
وانطلقت صباح اليوم في جنيف اجتماعات ملتقى الحوار السياسي بحضور الممثلة الخاصة للأمين العامة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز، التي رحبت في كلمتها الافتتاحية بـ "التنوع" في المرشحين للسلطة الانتقالية الجديدة.
وعرض المرشحون للسلطة التنفيذية الجديدة خلال الجلسة الأولى برامج عملهم في حال جرى اختيار أي منهم لعضوية المجلس الرئاسي أو رئاسة حكومة الوحدة الوطنية التي من المقرر أن يجري انتخاب أعضائها من قبل ملتقى الحوار السياسي.
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