مطاريد الأهلي يغازلون الجماهير الحمراء بـ"طريقة خاصة" !!



أحيا عدد كبير من نجوم كرة القدم ، ذكرى مذبحة بورسعيد، التي تسببت في رحيل 74 شهيد من مشجعي النادي الأهلي أثناء مباراة الفريق الأحمر والمصري البورسعيدي موسم 2011-2012.

ويوافق اليوم الإثنين، ذكرى رحيل 74 مشجعاً من عشاق القلعة الحمراء الذي لقي مصرعهم في أعنف حادث شهدتها مصر عبر تاريخها الرياضي في الملاعب، وأثر هذا حادث سنوات على الحياة الرياضية، حتى يومنا هذا لم تع الجماهير بشكل كامل إلى المدرجات.



و حرص الراحلين عن النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي على إحياء هذه الذكرى الحزينة لجماهير القلعة الحمراء رغبة منهم في كسب تعاطف الجمهور الأهلاوي وهناك من تجاهل إحياء الذكري من الاساس . وكتب عصام الحضري عبر حسابه الشخصي "تويتر" قائلاً: سلاماً علي من دفنوا تحت التراب ومازالت ذكراهم تملئ الأركان،سلاماً علي من علمنوا معني الأنتماء ، سلاماً علي خيرة شباب النادي الأهلي،سنخلد ذكراكم حتي نلقاكم ستظلوا في قلوبنا.

