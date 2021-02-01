مطاريد الأهلي يغازلون الجماهير الحمراء بـ"طريقة خاصة" !!

أحيا عدد كبير من نجوم كرة القدم ، ذكرى مذبحة بورسعيد، التي تسببت في رحيل 74 شهيد من مشجعي النادي الأهلي أثناء مباراة الفريق الأحمر والمصري البورسعيدي موسم 2011-2012.
ويوافق اليوم الإثنين، ذكرى رحيل 74 مشجعاً من عشاق القلعة الحمراء الذي لقي مصرعهم في أعنف حادث شهدتها مصر عبر تاريخها الرياضي في الملاعب، وأثر هذا حادث سنوات على الحياة الرياضية، حتى يومنا هذا لم تع الجماهير بشكل كامل إلى المدرجات.
و حرص الراحلين عن النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي على إحياء هذه الذكرى الحزينة لجماهير القلعة الحمراء رغبة منهم في كسب تعاطف الجمهور الأهلاوي وهناك من تجاهل إحياء الذكري من الاساس . وكتب عصام الحضري عبر حسابه الشخصي "تويتر" قائلاً: سلاماً علي من دفنوا تحت التراب ومازالت ذكراهم تملئ الأركان،سلاماً علي من علمنوا معني الأنتماء ، سلاماً علي خيرة شباب النادي الأهلي،سنخلد ذكراكم حتي نلقاكم ستظلوا في قلوبنا.
بينما كتب رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، عبر حسابة الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلاً: باقية ذكريات حياتكوا في كل بال في جنة الخلد.
وكتب شريف إكرامي حارس الأهلي السابق و بيراميدز الحالي عبر حسابة الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلاً: ١ فبراير ذكري من رحلوا عن الدنيا غدراً، و لم يرحلوا عن قلوبنا أبدا، ٩ سنوات مرت،لن أنسي و لن أسامح".
ومن ناحية أخري تجاهل عدد من اللاعبون السابقون للأهلي ذكرى شهداء الفريق علي الرغم من تواجدهم أثناء الواقعة داخل جدران النادي وعلي سبيل المثال: كل من أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري.
ووقعت هذة الأحداث في عام 2012 عقب المباراة بين الأهلي والمصري البورسعيدي في إطار الدوري المصري الممتاز للموسم التي تم إلغاه علي تلك الأحداث، ومنذ ذلك التاريخ لم تستطع الجماهير التواجد بشكل كامل داخل المدرجات حتي زادت الأمور سوء بعد أحداث فبراير التي راح ضحيتها 20 مشجعا من جمهور الزمالك.
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