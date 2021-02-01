طارق الخولي: شباب الخارج يعكسون صورة مصر الحقيقة.. والتواصل معهم مهم "فيديو"

النائب طارق الخولى - أرشيفية
قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إطلاق وزارة الهجر الاستراتيجية الوطنية للشباب المصريين الدارسين فى الخارج، للحوار أمر فى غاية الأهمية، إذ يمثلون قوة مصر الناعمة.
طارق الخولى: شباب الخارج يمثلون مصر
وتابع عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طارق الخولى:" هذا الحوار المتبادل مع الشباب الدارسين فى الخارج، يساعد فى توصيل الصورة الحقيقية عن مصر، الذى تتمثل فى وجود العديد من التطورات فى كافة المجالات.
وأعرب النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، عن سعادته لدعوته و نواب تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين من مجلسي النواب والشيوخ، من خلال وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلة فى السفيرة نبيلة مكرم، مشيرا إلى أن وجودهم في التدشين أعطاهم طاقة إيجابية كبيرة في إمكانية الاستعانة بطاقات وقدرات هؤلاء الشباب.
وأكد عضو مجلس النواب، طارق الخولى، على ضرورة وجود تعاون وتفاهم بين شباب البرلمان ممثلين فى أعضاء تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين وبين الشباب الدارسين في الخارج من خلال التفاعل الإيجابي وتبادل وجهات النظر، سواء كان فى القضايا السياسية المختلفة أو الاقتصادية أو الاجتماعية، معربا عن سعادته بمقابلة هؤلاء الشباب الدارسين بالخارج وما لديهم من طاقات عمل إيجابية وتصورات عظيمة للمستقبل".
وفي سياق آخر، كان النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، قد أكد بداية الحياة النيابية في الفصل التشريعي الثاني تختلف عنها في الفصل التشريعي الأول الذي كان يعمل علي الجانب التشريعي من إختصاصاته أكثر من الجانب الرقابي وهو ما يعمل علي تفعيلة الفصل التشريعي الجديد والذي بدا واضحا من خلال الجلسات العامة لمجلس النواب
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