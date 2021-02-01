طارق الخولي: شباب الخارج يعكسون صورة مصر الحقيقة.. والتواصل معهم مهم "فيديو"

قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إطلاق وزارة الهجر الاستراتيجية الوطنية للشباب المصريين الدارسين فى الخارج، للحوار أمر فى غاية الأهمية، إذ يمثلون قوة مصر الناعمة.

طارق الخولى: شباب الخارج يمثلون مصر

وتابع عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طارق الخولى:" هذا الحوار المتبادل مع الشباب الدارسين فى الخارج، يساعد فى توصيل الصورة الحقيقية عن مصر، الذى تتمثل فى وجود العديد من التطورات فى كافة المجالات.