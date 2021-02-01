باتشيكو يرفض الصفقات الجديدة ويستبعدهم من مباراة غزل المحلة

كشف جيمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء، عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة في المباراة التي من المقررأن تقام أحداثها غدا الثلاثاء.

ويتسضيف إستاد المحلة اللقاء بين الفارس الأبيض وزعيم الفلاحين، في تمام الساعة الخامسة من مساء الغد، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

و ضمت قائمة الزمالك 22 لاعبا من أجل مواجهة زعيم الفلاحين وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالغني - محمد عبدالسلام - محمود علاء - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حسام عبدالمجيد - أحمد عيد - ياسين مرعي.

خط الوسط: إمام عاشور- فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: أسامة فيصل - سيف جعفر.

مفاجآت وثنائي جديد يغيب عن الزمالك لمواجهة غزل المحلة

ولم تشهد القائمة إنضمام أي صفقة من الإنتدابات الجديدة للفارس الأبيض والتي أتم الزمالك التعاقد معهم خلال الفترة القادمة وهم:

مروان حمدي قادما من صفوف مصر المقاصة

سيف الدين الجزيري قادما من المقاولون العرب

أيمن حفني 6 شهور علي سبيل الإعارة

تأتي هذة الصفقات بعد أن رحل مصطفي محمد عن صفوف الفريق الأبيض لجالاتا سراي التركي، من أجل خوض تجربة الإحتراف التي يحلم بها مهاجم منتخب مصر بعد أن أرتبط إنتقال اللاعب بالعديد من الأندية منها سانت إتيان ولكن النادي التركي أستطاع حسم الصفقة في الفترات الأخيرة.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة جمعهم من 9 مباريات خاضعها رفاق فرجاني ساسي ببطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق النادي الأبيض الفوز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي مباراة حتى الأن، وأحرز خط هجوم الزمالك 16 هدفا، واستقبلت شباك أبو جبل 3 أهداف طوال التسع لقاءات السابقة.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد8 نقاط من 9مباريات خاضعها الفريق الأبيض، تلقى زعيم الفلاحين 12 هدف، وسجل 8 أهداف في المباريات الماضية للفريق.

