القباج للنواب: صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهرياً

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات، اللاتي لديهن طفلين كحد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهرياً، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيم للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء، ولقد استهدف البرنامج في عام 2019-2020 إجمالي 41,000 أم بتكلفة بلغت 56,68 مليون جنيه ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمي.

وزيرة التضامن تستعرض مجهودات الوزارة

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أنه يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويض للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يوم تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، يستقبل خلال الاسبوع الحالى عددًا من الوزاراء، لتفعيل الدور الرقابى للمجلس، وحضر اليوم، وزير المالية، محمد معيط، ووزيرة التضامن، نيفين القباج، وذلك لعرض برامج الوزارتين الذى تم الموافقة عليه خلال الفصل التشريعى الأول.



وكان مجلس النواب، قد استقبل خلال الأيام الماضية عددًا من الوزارء منهم، وزير الخارجية سامح شكرى، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، ووزير البترول طارق الملا، ووزير النقل، الفريق كامل الوزير، ومن المقرر حضور باقى الوزاراء خلال الأيام المقبلة.