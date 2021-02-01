صور.. جولة لوكيل صحة الشرقية لاختيار مكان مناسب لإنشاء مركز تجميع البلازما

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، يرافقه الدكتور إيهاب سراج، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، والدكتورة نانسى عبد الحى مديرة بنك الدم الإقليمى بالزقازيق، عدة أماكن لمعاينة واختيار المناسب منها لدراسة إنشاء مركز تجميع البلازما بمحافظة الشرقية.





حيث تفقد وكيل الوزارة مستشفى الزقازيق العام، ومستشفى الأمراض الصدرية، والمعمل الإقليمى المشترك بالزقازيق، لاختيار أفضل الأماكن المناسبة لإنشاء المركز، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، وخطوط السير والتنقلات للمركز، ومدى مطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بها. كما اطمأن وكيل الوزارة على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، وأعمال التطوير الجارية بمستشفى الصدر، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وارتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية. وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على تطبيق بروتوكول العلاج لمرضى فيروس كورونا، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية.

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