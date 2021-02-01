نيفين القباج: إعداد قاعدة بيانات موحدة لتوفيق أوضاع الجمعيات إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تستهدف تعزيز شراكات فعَّالة بين كافة الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة فى تحقيق رسالة الوزارة وأهداف التنمية المستدامة "2030".





وأضافت خلال إلقاء بيان الوزارة أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن برنامج تنمية الشراكات يتضمن إشهار إجمالى 6,887 جمعية ومؤسسة أهلية وإصدار تصريح عمل إلى 11 منظمة دولية، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2012. وأشارت إلى أنه يتم الإعداد لقاعدة بيانات موحدة لميكنة عمل الجمعيات وتوفيق أوضاعها إلكترونياً، ولتسجيل بيانات المستفيدين من هذه الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث تنوعت التدخلات بين خدمات موجهة للأسر، وخدمات موجهة للمستشفيات والأطقم الطبية وخدمات موجهة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى أنه بلغ إجمالى عدد الخدمات التى تم تقديمها 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1,7 مليار جنيه، لـ 64 مليون فرد، كما تم توقيع عدد 169 بروتوكول تعاون بين الوزارة وجميع الوزارات والجهات والجمعيات الشريكة.

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