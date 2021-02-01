جدة - نرمين السيد - أصدر المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، قرارًا من مادتين الأولى بتعيين النائب طارق السيد عبدالعزيز إسماعيل عضوا بالهيئة العليا للحزب.





كما تضمنت المادة الثانية إلغاء القرار رقم 159 بشأن تعيين حسين نور الدين قليعى عضوا بالهيئة العليا. جاء ذلك بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسى للحزب والمادة الثانية والعشرون منه، وينفذ القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعيين طارق عبدالعزيز عضوا بالهيئة العليا للوفد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.