جدة - نرمين السيد - بدأت الدولة المصرية فى مشروع تطوير ميدان السيدة عائشة، الواقع بنطاق حى الخليفة، ضمن خطة تطوير العاصمة والارتقاء بالمواقع الأثرية واستعادة الوجه الحضارى للشوارع والميادين.





وتبدأ خطة تطوير ميدان السيدة عائشة من الميدان، حيث سيتم إنشاء كوبرى جديد يربط بين محور الحضارات وصلاح سالم، ويستغرق التنفيذ من 3 إلى 6 أشهر. وتشمل عملية التطوير إزالة 47 عقارا ونقل 136 أسرة لمنطقة الأسمرات، بالإضافة إلى إزالة 23 محلا ونقلها إلى منطقة سوق التونسى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف .. خطة تطوير ميدان السيدة عائشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.