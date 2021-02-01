مدبولى: مشروع تطوير القرى الأكثر تحديا والأعظم خلال هذه الفترة

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار مدبولى، إلى المشروع القومى الضخم الذى أطلقه مؤخرًا الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن الحكومة تنفذ عددا كبيرا من المشروعات القومية والتنموية حاليًا، إلا أن مشروع تطوير القرى المصرية، يُعد هو الأكثر تحديًا والأعظم خلال هذه الفترة، معلقًا: "يتم تنفيذ أعماله تتداخل مع عدد كبير من الوزارات والجهات، وهناك العديد من التحديات على أرض الواقع"، مؤكداً فى الوقت نفسه أن هذا المشروع سيسهم وبقدر كبير فى تحسين جودة الحياة لملايين المصريين.

وأكد رئيس الوزراء، أن تنفيذ أعمال مشروع تطوير القرى المصرية وما تتضمنه من قطاعات مختلفة، سيسهم فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، فضلا عن دوره فى تعميق وتوطين الصناعة المحلية، مشددًا على أن الدولة حريصة على استمرار دعم ومساندة قطاع الصناعة فى مختلف المجالات، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أشار إلى أن التوسع ودعم الصناعة الوطنية، يُعد واحدًا من أهم أهداف مشروع تطوير القرى المصرية، مجددًا التأكيد فى هذا الصدد على أن تنفيذ هذا المشروع سيعتمد فى مدخلاته ومتطلباته على الصناعة الوطنية، متابعا: "هو ما دعانا لعقد هذا الاجتماع لتوضيح حجم الطلب والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع المهم".

ونوة خلال الاجتماع إلى أن التقديرات تُشير إلى أن الاستثمارات بتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية، متوقع أن تزيد عن 500 مليار جنيه، وتستحوذ المستلزمات والمنتجات الصناعية على نحو 200-250 مليار جنيه منها، وهذه فرصة تاريخية للصناعة الوطنية لن تتكرر، من حيث حجم الاستثمارات الموجهة لمستلزمات الإنتاج.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على الوصول لأدق التفاصيل للاحتياجات المطلوبة فى القطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن المكون الكبير فى هذا المشروع سيكون لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، سواء الطلمبات أو المواسير أو المحابس، وخلافه، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن هناك تكليفًا من الرئيس السيسى، بأن يكون هناك تعاقد للشراء المركزى.

ووجه رئيس الوزراء، بإعداد قائمة بالمصانع الجاهزة لتوريد احتياجات تلك المشروعات التى ستنفذها مصر، مؤكدًا أن الدولة ستضمن لهذه المصانع عقود عمل لأكثر من 3 سنوات، بما يسهم فى مساعدة تلك المصانع فى زيادة حجم استثماراتها والتوسع فى حجم أعمالها، وكذلك زيادة عدد عمالها وتدريبهم، منوهًا إلى أن هذه فرصة كبيرة، قائلاً: "سنحتاج أيضًا سنويًا مستلزمات أخرى للإحلال والتجديد، واتمام عمليات الصيانة للمشروعات التى يتم تنفيذها".

كما أشار رئيس الوزراء، إلى أن احتياجات مصر فى المشروع ستتضمن كذلك مستلزمات مشروعات الكهرباء، والغاز، والرى الحديث، وما يحتاجه مشروع تبطين الترع وخلافه، مؤكدًا أن هناك تكليفاً من الرئيس السيسى بحصر الاحتياجات والعمل على تلبيتها من المصنعين المحليين، مشددًا على ضرورة التحرك بسرعة هائلة من أجل مضاعفة خطوط الإنتاج، وتدريب العمالة المطلوبة، والتوسع فى المصانع الوطنية.

كما أشار إلى أنه سيتم تنفيذ مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل كل وحدة محلية، سعياً لخدمة أهالى القرى الموجودة بهذه الوحدة، ومساهمة فى توفير المزيد من فرص العمل لقاطنى هذه القرى.

من جانبه، أشار محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إلى أن مصر تحظى بحجم وجودة فى صناعات وطنية كثيرة، منوهًا إلى أن المصانع المصرية تستطيع الوفاء بالاحتياجات المطلوبة، معلقًا: "هذه بالفعل فرصة ذهبية بكل ما تعنيه الكلمة، والشراء المركزى سيساعد الجميع".

ولفت إلى عقد اجتماعًا مع كل المصانع فى مختلف القطاعات، لتحديد قدرة كل مصنع على توريد المستلزمات المطلوبة بتواريخ محددة.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، عرضًا حول الاحتياجات والمهمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، موضحًا أنه تم إعداد حصر متكامل لإجمالى الاحتياجات والمهمات التقديرية المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات، خصوصا ما يتعلق بتنفيذ شبكات التغذية والخطوط الناقلة لمحطات مياه الشرب، وكذلك الروافع، ومحطات التنقية، إلى جانب ما يتعلق بشبكات الانحدار، وخطوط طرد ومحطات الرفع والمعالجة المطلوبة لمنظومة الصرف الصحى المقرر تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وأكد نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أنه يتم العمل على توحيد نماذج الوحدات والمهمات المتعلقة بمحطات المعالجة، إلى جانب تطبيق إجراءات الشراء الموحد، وهو ما يسهم فى خفض التكاليف وتوحيد آليات التشغيل والصيانة وقطع الغيار لتلك المحطات.