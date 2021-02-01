صور.. صحة الشرقية: 27 قافلة علاجية والكشف على 37.617 مواطن فى 2020

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أشتملت القوافل العلاجية على العديد من التخصصات الطبية منها (الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الأشعة التليفزيونية)، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لهم.
فيما تم تحويل عدد 418 مريضا لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرى لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وغيرها.
وفى سياق متصل، تم تنفيذ قافلة طبية أخرى لأهالى شمال سيناء بمدينة الصالحية بمختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبى على أهالى سيناء المقيميـن بمحافظة الشرقية فى تخصصات جراحة المخ والأعصاب والباطنة والصدر والرمد والنساء والتوليد والاطفال والانف والأذن والحنجرة وتنظيم الأسرة بجانب إجراء الفحوصات المعملية والإشاعات اللازمة لهم.
وقدم "مسعود"، الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل على الجهود المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
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