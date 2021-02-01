وكيل البرلمان يطالب بضم الأطقم الطبية للشهداء حال وفاتهم

جاء ذلك فى تعقيبه على بيان وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الجلسة العامة للبرلمان، مشددا على ضرورة مساندة الأطقم الطبية فى مواجهة الجائحة.
وفى سياق مختلف، طالب أبو العينين، بضرورة إعادة النظر فى سن المعاش بالنسبة للفلاحين، حيث إنه يحتسب بعد 65 سنة بما يحرمهم من 5 سنوات.
وقال: لابد من مساندة هذه الفئة، لاسيما ونحن نعلم أهمية دورهم، فضلا عن حجم معاناتهم، مطالبا فى الوقت ذاته بحسن استغلال أموال المعاشات وكيفية الحفاظ عليها.
وأشار أبو العينين، إلى أن مصر بها ما يقرب من 55 ألف جمعية أهلية، مؤكدا أهمية التنسيق بين هذه الجمعيات وتقييم أعمالها أولا بأول لتوزيع الأعمال الخيرية لتقديم الأفضل فى الفترة المقبلة.
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