نائب يطالب البنك المركزى بدعم مبادرة ذوى الإعاقة ودمجهم فى القطاع المصرفى

جدة - نرمين السيد - طالب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ، البنك المركزى بدعم مبادرة صندوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ودمجهم فى القطاع المصرفى، ومساعدة وزارة التضامن الاجتماعى فى تحقيق الأهداف النبيلة التى أنشئ من أجلها الصندوق، مؤكدًا أن هذه المبادرة سيكون لها عظيم الأثر فى تشجيع مؤسسات حكومية وكذلك مؤسسات خاصة فى دعم هذه الشريحة من المجتمع.





وقال سامى، فى تصريح له، اليوم الإثنين، إن المبادرة تقوم على تشجيع البنوك الخاضعة للمركزى، للقيام بعدد من الملتقيات التوظيفية خصوصًا بالأشخاص ذوى الإعاقة، برعاية شاملة من البنك المركزى المصرى لهذه الملتقيات، لزيادة معدلات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة للعمل فى القطاع المصرفى، خصوصًا وأن منهم من لديه مؤهلات علمية وفكرية ممتازة لا تقل بأى حال من الأحوال عن أقرانهم من غير أصحاب الإعاقات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، فى الخطاب الذى أرسله لمحافظ البنك المركزى، على ضرورة المتابعة المستمرة للبنوك من جانب أجهزة الإشراف المصرفى للتأكد من توظيف البنوك الأشخاص ذوى الإعاقة ومنحهم فرص متساوية مع الأشخاص الآخرين للتوظيف والتدرج الوظيفى لمواقع القيادة، بالإضافة لتوفير منح تدريبية مجانية لذوى الإعاقة بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى فى العمليات المصرفية والتمويل، تطوير الأداء والمهارات الإدارية، والعمل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنظم وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير التسهيلات المصرفية بشروط ميسرة مما يساعدهم على الانخراط فى ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية التى نشر بموجبها القانون بإنشاء صندوق دعم ذوى الإعاقة فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20 سبتمبر 2020، ويهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الاعاقة، ودعمهم فى جميع النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وكذلك صرف المساعدات المالية التى تقرر وفقا للحالة الصحية واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة.