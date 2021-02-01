الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بالمحافظات لمدة 4 أيام

كشفت الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الثلاثاء 2 فبراير حتى الجمعة 5 فبراير 2021.



طقس الثلاثاء

استقرار وارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

وتتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارا من الأربعاء وحتى الجمعة تبدأ على السواحل الشمالية الغربية وسيناء وتمتد خلال الفترة على باقى الانحاء

طقس الأربعاء

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية



طقس الخميس

انخفاض فى درجات الحرارة حوالى 6 درجات

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

اضطراب فى حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر.

طقس الجمعة

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد



اضطراب فى حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر.