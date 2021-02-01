وزيرة التضامن: 32.8 مليار جنيه إجمالى القروض المقدمة من بنك ناصر 

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن إجمالى حجم القروض المنصرفة لأنشطة بنك ناصر الاجتماعى بلغ 32,8 مليار جنيه مصرى لإجمالى عدد 746 ألف مستفيد بزيادة قدرها 22% عن إجمالى حجم القروض سنة 2018.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى بيانها أمام مجلس النواب، أن أرباح البنك بلغت فى منتصف هذا العام حوالى مليار جنيه مصرى مقارنة بالمتحقق عن نفس الفترة من العام الماضى، مشيرة إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات الأرباح عن العام السابق بنسبة 20% تقريبًا هذا العام بالرغم من التأثير السلبى لجائحة كورونا وتنفيذ مبادرة البنك المركزى فيما يخص تأجيل الأقساط.

وفيما يتعلق بحجم الإيداعات، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى أن حجم الإيداعات بالبنك تطورت فى ديسمبر2020، حيث بلغت 11,4 مليار جنيه بمعدل تطور 30% عن العام السابق بما يشمل 6,89 مليار للأفراد و3,18 مليار للهيئات و1,75 إيداعات حماية اجتماعية، موضحة أن برامج الحماية الاجتماعية بالبنك تتضمن شهادة رد الجميل وشهادة كلنا إيد واحدة وصندوق عطاء.

أما فيما يتعلق بحجم التمويلات، أشارت إلى أن حجم التمويلات الممنوحة للعملاء تطورت حيث بلغت فى 31/12/2020 ما قدره 19,60 مليار جنيه مصرى بنسبة تطور عن المُحقق فى العام الماضى بزيادة قدرها 21%.

وأضافت أن تكلفة الإقراض الاجتماعى بلغت 569,403,463 جنيه مصرى لعدد 87,669 مستفيدا، كما بلغ تمويل تأثيث شقة الزوجية 57,029,706 جنيه مصرى لعدد 1,341 مستفيد، كما بلغ حجم تمويل عمليات استثمارية 12,112,988,741 جنيه مصرى لعدد 271,357 مستفيد، وبلغ تمويل الإسكان 19,038,894,195 جنيه مصرى لعدد 366,805 مستفيد، أما تمويل شراء السيارة فبلغ 745,147,258 جنيه مصرى لعدد 4,117 مستفيد.