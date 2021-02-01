وزيرة التضامن: زيادة نسبة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألفا إلى 120 ألفا سنويًا

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تبنت برنامج توظيف طاقات مكلفات الخدمة العامة قبل الخروج لسوق العمل، حيث تم زيادة نسبة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألف مُكلفة إلى 120 ألف مكلفة سنويًا بنسبة زيادة قدرها 32% ويتم توزيعها على 16 وزارة و8 هيئات حكومية بما يشمل 59 مجالا. جاء ذلك خلال إلقائها بيان وزارة التضامن أمام مجلس النواب.

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