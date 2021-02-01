نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن: 32,8 مليار جنيه إجمالي حجم القروض المنصرفة لأنشطة بنك ناصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ان إجمالي حجم القروض المنصرفة لأنشطة بنك ناصر الاجتماعي بلغ 32،8 مليار جنيه مصري لإجمالي عدد 746 ألف مستفيد بزيادة قدرها 22% عن إجمالي حجم القروض سنة 2018.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيانها أمام مجلس النواب، أن أرباح البنك بلغت في منتصف هذا العام حوالي مليار جنيه مصري مقارنة بالمتحقق عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى انه من المتوقع زيادة معدلات الأرباح عن العام السابق بنسبة 20% تقريبًا هذا العام بالرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا وتنفيذ مبادرة البنك المركزي فيما يخص تأجيل الأقساط.

وفيما يتعلق بحجم الإيداعات، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن حجم الإيداعات بالبنك تطورت في ديسمبر2020، حيث بلغت 11،4 مليار جنيه بمعدل تطور 30% عن العام السابق بما يشمل 6،89 مليار للأفراد و3،18 مليار للهيئات و1،75 إيداعات حماية اجتماعية، موضحة أن برامج الحماية الاجتماعية بالبنك تتضمن شهادة رد الجميل وشهادة كلنا إيد واحدة وصندوق عطاء.

أما فيما يتعلق بحجم التمويلات، فأشارت إلى أن حجم التمويلات الممنوحة للعملاء تطورت حيث بلغت في 31122020 ما قدره 19،60 مليار جنيه مصري بنسبة تطور عن المُحقق في العام الماضي بزيادة قدرها 21%.

وأضافت أن تكلفة الإقراض الاجتماعي بلغت 569،403،463 جنيه مصري لعدد 87،669 مستفيدا، كما بلغ تمويل تأثيث شقة الزوجية 57،029،706 جنيه مصري لعدد 1،341 مستفيد، كما بلغ حجم تمويل عمليات إستثمارية 12،112،988،741 جنيه مصري لعدد 271،357 مستفيد، وبلغ تمويل الإسكان 19،038،894،195 جنيه مصري لعدد 366،805 مستفيد، أما تمويل شراء السيارة فبلغ 745،147،258 جنيه مصري لعدد 4،117 مستفيد.