نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يكرم الفائزين في الإنتخابات الإلكترونية لبرلمان شباب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرَّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعضاء برلمان شباب مصر الفائزين في الإنتخابات الإلكترونية الأولي التي أطلقتها الوزارة 20212020 تحت شعار"كن قياديًا....كن مؤثرًا".

أعرب صبحي عن سعادته بنجاح أولى نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس النواب " والذي شارك فيه العديد من الشاب والفتيات من أعضاء برلمان شباب مصر من محافظات "البحرالأحمر، البحيرة، الجيزة، القاهرة، بورسعيد، المنوفية".

وأكد وزير الشباب والرياضة علي حرص القيادة السياسية وعلي رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، علي دمج الشباب واستغلال طاقاتهم الإبداعية المختلفة والذي يأتي جزء منها في اشراكهم في نماذج الحياة السياسية المختلفة والتي تتم عن طريق خطوات علمية ملموسة.

وأضاف أن اللقاء الحواري الذي يعقده مع اعضاء برلمان شباب مصر في نسخته الأولي ولن تكون الاخيرة، حيث يعمل دائما علي التواصل مع الشباب ومعرفة آرائهم وأفكارهم المختلفة حول ما يحيط بهم، والعمل علي تذليل مختلف العقبات والصعوبات ومساعدتهم للنجاح في حياتهم العلمية والعملية، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائما لوضع الشباب علي الطريق الصحيح وتكون داعمًا لهم.

وفي ختام الحوار، قام الدكتور اشرف صبحي بتكريم الفائزين في الإنتخابات.