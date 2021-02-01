نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والرياضة تطلق فعاليات مسابقة "كنوز مصرية 7" على مسرح الوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت اليوم وزارة الشباب والرياضة، فعاليات مسابقة "كنوز مصرية" في نسختها السابعة على مسرح الوزارة بمشاركة 5000 من طلائع 140 فرقة فنية من الفرق الفنية للطلائع بمراكز الشباب، وتستمر الفعاليات حتى شهر مارس 2021 في مجالات ( الموسيقى الوترية – الكورال – الفن التعبيرى – المسرح – الموسيقى النحاسية ).

وتهدف المسابقة إلى التنافس الحر والشريف بين الفرق المختلفة، بالإضافة إلى اكساب الطلائع مهارات العمل التعاونى والتعود على المشاركات باحترافية في المسابقات المختلفة، علاوة على اكتسابهم الخبرات المختلفة من توجيهات أعضاء لجان التحكيم، وكذلك الكشف عن المواهب الفنية الدفينة بمحافظات مصر المختلفة.

وقد بدأت الفعاليات اليوم بمجال الموسيقى الوترية بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من ( الدكتور كمال الريدى – الدكتور خالد الشويخ – الدكتور محمد سعيد باشا ) الأساتذة بأكاديمية الفنون بالمعهد العالى للكونسرفتوار.

وتبارى اليوم طلائع 5 فرق فنية من أربع محافظات ( شمال سيناء – بورسعيد – الشرقية – الدقهلية )، وقدم الطلائع بمركز شباب الضاحية بمحافظة شمال سيناء مقطوعات العزف الجماعى لمقطوعات ( البنات البنات - اعلان 500500 - الرضا والنور )، كما قدموا مقطوعات فردى لموسيقى أغنية " اول مرة تحب يا قلبى " على آلة الاورج، ومقطوعة تيتانك على آلة الجيتار، ومقطوعة أغنية " نسم عليا الهوا " على آلة الاكورديون.

وقدم طلائع مركز شباب السلام بمحافظة شمال سيناء مقطوعات جماعية ( الرضا والنور - اعلان 500500 - البنات البنات )، بينما قدموا مقطوعات فردية على آلة الجيتار لمقطوعة أغنية " قال جالى بعد يومين "، قدموا مقطوعة أغنية الاماكن على آلة الاورج، وعزف مقطوعة موسيقى عزيزة على آلة الجيتار. وشارك في فعاليات اليوم طلائع مركز شباب المدينة بمحافظة بورسعيد بمقطوعات موسيقية جماعية ( قادرين نعملها - البنات البنات - مسألة مبدأ )، بينما تم تقديم مقطوعات فردية على آلة الاكسليليفون لموسيقى اغنية "اضحك كركر"، وصولو اورج موسيقى " خلى بالك من عقلك "، وصولو درامز frantic.

وتنافس طلائع مركز شباب الزقازيق بحري بمحافظة الشرقية بمقطوعات جماعية ( الرضا والنور - البنات البنات - اغنية 500500)، بينما قدموا مقطوعات فردية ( أغنية ما بلاش - قضية عم أحمد ).

واختتمت فعاليات اليوم بتقديم طلائع استاد المنصورة بمحافظة الدقهلية لمقطوعات جماعية ( الرضا والنور - البنات البنات - اغنية 500500)، بينما قدموا مقطوعات فردية متنوعة على آلات الكمان والاورج والعود.

