انت الان تتابع تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بجميع محافظات الجمهورية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وتسجيل القراءة الحالية لعداد الكهرباء كل ذلك عن طريق الإنترنت، فيمكن الآن لكل المواطنين عمل استعلام عن فاتورة الكهرباء ومعرفة قيمتها وأيضاً تسجيل القراءة من خلال موقع شركة الكهرباء التابع لها المنزل، فهناك تسعة شركات كهرباء على مستوى الجمهورية يمكن من خلال مواقعها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

فيستطيع الآن المواطن معرفة مبلغ فاتورة الكهرباء وهو في منزلة بدون أي جهد أو تعب من خلال الرابط الخاص بمنطقة سكنية، فكل ما عليه هو تحديد الشركة التابعة لها المحافظة التي يتواجد بها المواطن ويمكن تحديد اسم شركة الكهرباء من وصل الكهرباء ثم الدخول على الرابط.

استعلام عن فاتورة الكهرباء

يستطيع المواطنين القانتين بالإسكندرية والتابعين لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الدخول على هذا الرابط لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء.

ويمكن للمواطنين التابعين لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الاستعلام من خلال هذا الرابط .

ويتمكن المواطنين التابعين لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء معرفة قيمة فاتورة الكهرباء من خلال هذا الرابط.

ويمكن للمواطنين التابعين لشركة جنوب الدليا لتوزيع الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال هذا الرابط.

والمواطنين الذين يتبعون شركة مصر الوسطى يستطيعون الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من خلال هذا الرابط.

المواطنين التابعين لشركة شمال الدليا لتوزيع الكهرباء يستطيعون استعلام فاتورة الكهرباء من خلال هذا الرابط .

يتمكن المواطنين التابعين لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الاستعلام عن فاتوره الكهرباء من خلال هذا الرابط.

المواطنين التابعين لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء يمكنهم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال هذا الرابط.

المواطنين التابعين لشركة القناة لتوزيع الكهرباء يمكنهم معرفة فاتورة الكهرباء من خلال هذا الرابط .

وبهذا قد وضحنا كل روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء على مستوى الجمهورية.