"السيستم" يفسد انتقال رامي ربيعة للمقاولون العرب.. تعرف علي التفاصيل

كشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن فشل ضم رامي ربيعة، مدافع الفريق الأحمر علي الرغم من توقيع اللاعب علي عقد الإنضمام للنادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وقال رئيس المقاولون: "حصلنا علي توقيع رامي ربيعة بالفعل في الساعات الأخيرة قبل غلق القيد، لكن ضيق التوقيت وغلق إتحاد الكرة لموسم الإنتقالات الشتوية حال دونة إتمام الصفقة بشكل نهائي".

ووقع رامي ربيعة علي عقود الإنضمام لذئاب الجبل بعد أن خرج اللاعب من حسابات بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، حتي أنه تم إستبعاد اللاعب من القائمة المتوجهة لخوض مباريات كأس العالم للأندية المقامة في قطر، لكن غلق باب القيد بعد حصول الفريق علي التوقيع بساعات، وقف عائقا أمام قيد اللاعب ضمن صفوف الفريق الأصفر.

وكان المقاولون العرب قد أتم إجراءت إنتقال اللاعب سيف الدين الجزيري للزمالك بدء من الإنتقالات الشتوية التي أنتهت منذ ساعات، لتعويض غياب مهاجم الفريق الابيض مصطفي محمد، الذي أتم إنتقاله لصفوف جالاتا سراي التركي .

ومن المقرر أن يواجه المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس فريق طلائع الجيش تحت قيادة عبدالحميد بسيوني في إطار مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز، في المباراة التي تقام أحداثها علي ملعب جهاز الرياضة العسكري، في الثالث من فبراير القادم، وفي تمام الساعة الخامسة مساء.