وفاة المخرج محمد عبد النبي .. أخرج فوازير فطوطة وأم العريف

توفى مخرج الفوازير الشهير محمد عبد النبي، اليوم الاثنين الموافق الأول من فبراير 2021، عن عمر يناعز 70 عامًا.

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لينضم بذلك المخرج التلفزيوني لقائمة وفيات مشاهير العام الجديد 2021، ويلحق بالـ 8 من مشاهير الوسط الفني الذين فاضت أرواحهم إلى بارئها لأسباب مختلفة.

نبذة عن الراحل محمد عبد النبي

ولد المخرج التلفزيوني الراحل محمد عبد النبي في 18 أكتوبر 1951، وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 1982، وحصل على ليسانس دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1974.

أشهر اعمال المخرج الراحل محمد عبد النبي

أخرج العديد من البرامج الشهيرة منها "اخترنالك، فكرة لبكرة، لعبة الأرقام، وغيرها من البرامج"، ثم اختاره الراحل فهمي عبدالحميد ليكون ذراعه اليمنى ويصبح مساعد مخرج معه على مدار 9 سنوات، وحققا نجاحًا كبيرًا في تقديم الفوازير بداية من "صورة وفزورة، و صورة وفزورتين، وصورة و3 فوازير" فى منتصف السبعينيات، تليها "الخاطبة، و عروستي".

وبعد وفاة المخرج فهمي عبد الحميد رشحه الفنان سمير غانم لإخراج الجزء الرابع من فطوطة.

كما نجح الراحل محمد عبد النبي مع النجمة نيللى في العديد من الأعمال الاستعراضية خاصة الفوازير التي تم عرضها بشهر رمضان المبارك، ومنها"عجائب صندوق الدنيا، أم العريف، الدنيا لعبة".



وتقلد العديد من المناصب الادارية داخل التليفزيون المصري، حيث عمل مديرا عاما للمنوعات في القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وترأس لجنة المسابقات بمهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 2009.

ومن أهم أعماله:مسلسل "التخطيط الحلزوني"، "المسحراتي"، "بياع المواويل"، "البحث عن شمندل"، "مدينة الأبواب المسحورة"، "عفوا هذا حقي" و"هو وغيره"، و" فوازير حليمة، العيال اتجننت، تياترو، إعلام هند وفانيليا، كنز الكنوز، الدنيا لعبة، قيس وليلى في مدينه العربية، أم العريف، عجائب صندوق الدنيا، رحلة فطوطة السحرية، وألف ليلة وليلة "عروس البحور"، كما أخرج مسرحيتي "ملاعيب" و"زكي غبي جدا".

وأكد في لقاء صحفي سابق أن أعمال الفوازير والتلفزيون السبب وراء تأخره في السينما وعدم الانطلاق فيها.