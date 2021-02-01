عاجل بالصور .. السيسى يشارك فى افتتاح المنتدى العربى الاستخبارى

جدة - نرمين السيد - كما شارك الرئيس السيسى، واللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة، وعدد من رؤساء أجهزه المخابرات العربية، افتتاح مقر المنتدى العربى الاستخبارى بالقاهرة، بحضور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة فى المنتدى، ووجه كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربى الاستخبارى كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتى الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة فى هذا الشأن.

وشدد الرئيس السيسى، على أهمية العمل الجماعى فى إطار الأخوة العربية، على استعادة الاستقرار فى جميع دول المنطقة، لا سيما التى تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة، مناشدًا المشاركين جميعًا بالتعاون والوقوف صفًا واحدًا لنبذ الفرقة وتجاوز أى خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.

من جانبهم، وجه المشاركون فى المنتدى من رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، التهنئة للرئيس ولمصر على افتتاح "مقر المنتدى العربى الاستخبارى"، مؤكدين أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العمل المشترك لصون الأمن القومى العربى من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التى تواجه المنطقة العربية، خصوصًا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار لجميع الدول العربية.

ولعبت مصر الدور الرئيسى فى إنشاء "المنتدى العربى الاستخبارى" الذى يعد الأول من نوعه فى المنطقة، مما يعكس ضرورة توحيد الجهود العربية فى إطار مكافحة الإرهاب وتبادل الرؤى الاستخباراتية فى إطار المنتدى الذى يمثل إطارًا مشتركا لتحقيق هذا الهدف.

يشار إلى أن الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة الاستخباراتية العربية، عقد فى النصف الثانى من فبراير 2020 فى القاهرة، الذى تلاه تفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى باستقبالهم فى قصر الاتحادية.