صور.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال تبطين بحر الجرجبة

جدة - نرمين السيد - ورافق الأنصارى، فى الجولة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والرى، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالفيوم، وعدد من مسؤولى إدارتى الرى والزراعة بإطسا، وممثلين عن المنتفعين وروابط مستخدمى المياه.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن المحافظ استمع لشرح من وكيل وزارة الرى حول ما تم تنفيذه من أعمال بالمشروع، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، كما ناقش المنتفعين حول ضرورة الاستفادة من تطبيق نظم الرى الحديث.

وأكد المحافظ، أن مشروعات تأهيل وتبطين الترع والمجارى المائية تهدف إلى الحفاظ على مياه الرى وتقليل الهادر منها، لضمان وصولها إلى الأراضى الزراعية الواقعة بالنهايات، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التبوير.

وأشار الأنصارى، خلال حديثة مع المزارعين إلى أهمية تطبيق نظم الرى الحديث، لدورها فى ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد منها، فضلاً عن زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى اهتمام الدولة بالفلاح والتسهيلات الكبيرة التى تقدمها للمزارعين لتشجيعهم على تطبيق نظم الرى الحديث.

وأكد محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتحرك كفريق عمل واحد، لإيجاد حلول جذرية لجميع المشكلات، موجهًا وكيل وزارة الرى بتكليف أحد مهندسى الصرف، للتنسيق مع أحد المهندسين بمديرية الزراعة وممثلين عن المنتفعين وروابط مستخدمى المياه، لإنشاء مصارف تخدم الأراضى الزراعية الواقعة بنطاق بحر الجرجبة بطريقة هندسية سليمة، استجابة لمطالب المزارعين، بهدف التخلص من مياه الصرف الزراعى.

عقب ذلك تفقد محافظ الفيوم، أحد الحقول الزراعية على مساحة 10 أفدنة يتم ريهم بالتنقيط بنطاق عزبة على عيسى التابعة لقرية الغرق، وناقش المحافظ، مالك الأرض، حول إيجابيات تطبيق تجربة الرى الحديث وسبل التغلب على المعوقات.

من جهته، قال وكيل وزارة الموارد المائية والرى، إن أعمال تبطين بحر الجرجبة بطول 13 كم، تم طرحها عن طريق وزارة الموارد المائية والرى لتخدم 7.571 فدانًا بنطاق قريتى الغرق والحجر التابعتين لمركز إطسا، موضحًا أن الأعمال مقسمة على قطاعين، القطاع الأول من الفم بداية من عزبة عبدالغنى حتى عزبة الخمسين التابعتين لقرية الغرق بطول 6.95 كم وتخدم 3.981 فدانًا، والقطاع الثانى يبدأ من الكيلو 6.95 بداية من عزبة الخمسين حتى قرية المحمودية التابعة للوحدة المحلية بقرية الحجر، بطول 6 كم ويخدم 3.590 فدانًا.