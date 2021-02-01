بموافقة أغلبية الهيئة.. إلغاء اجتماع العليا للوفد المقرر له الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - وكان فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، أبلغ فى خطاب رسمى المستشار بهاءالدين أبوشقة، برغبة 31 عضوًا بالهيئة العليا بإلغاء اجتماع الهيئة المقرر له يوم 4 فبراير الحالى، ووافق أبوشقة على إلغاء دعوة الهيئة العليا للاجتماع.

وفيما يلى نص الخطاب الذى قدمه بدراوى إلى أبوشقة.

أخطرنى واحد وثلاثون عضوًا من أعضاء الهيئة العليا بطلب عدم إجراء انتخابات هيئة المكتب، طبقًا لما جرى عليه العرف تنفيذًا للائحة الحزب بأن مدة المكتب التنفيذى أربع سنوات، كما طالب الأعضاء بعدم انتخاب رئيس للهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ لحين صدور اللائحة الداخلية للمجلس، وعدم وجود نص باللائحة يلزم انتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للشيوخ من خلال الهيئة العليا.

جدير بالذكر أن اللوائح السابقة تترك للهيئة البرلمانية بالنسبة لمجلس الشورى، اختيار رئيس الهيئة البرلمانية من بين أعضائه، وترتيبًا على ما سلف فإن اجتماع الهيئة العليا المقرر يوم الخميس 4 فبراير فاقد لسبب انعقاده، لذلك نطلب إلغاء اجتماع الهيئة العليا المقرر سابقًا انعقاده 4-2-2021.