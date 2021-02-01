جبالى يؤكد لرئيس المفوضية الإفريقية دعم مصر لجهود استقرار القارة السمراء

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الإثنين، موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، بحضور النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشؤون الإفريقية.





فى مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفى جبالى، بموسى فقيه، معربًا عن تقديره للدور الذى تقوم به مفوضية الاتحاد الإفريقى برئاسته، فى مختلف المجالات لتحقيق التكامل، وتطوير منظومة العمل القارى المشترك.

كما أكد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حريصة على دعم ومساندة الجهود الإفريقية لتحقيق أمن واستقرار القارة، اتصالاً بمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، وتحقيق التنمية المُستدامة فى القارة السمراء.

على الصعيد البرلمانى، أكد رئيس مجلس النواب، على التطلع لتعزيز وتطوير العلاقات بين البرلمانات الإفريقية المختلفة، وتفعيل دور البرلمان الإفريقى لتعزيز الحوار الإنسانى بين الشعوب الإفريقية، وتبادل الخبرات المُجتمعية، وهو من شأنه ترسيخ ثقافة التسامح والانفتاح على الآخر، وزيادة الترابط والتآخى بين الشعوب الإفريقية.

من جانبه، أعرب موسى فقيه، عن بالغ شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال، وكرم الوفادة الذى لاقاه والوفد المرافق له، مشيدًا بالدور المصرى الرائد فى إفريقيا، ومعتبرًا إياه بمثابة الدعامة القوية للعمل الإفريقى المُشترك.

كما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، على ثقته التامة فى اضطلاع مصر بدورها فى تعزيز الجهود التنموية فى إفريقيا، وصون الاستقرار الأمنى والسياسى فى القارة الإفريقية.