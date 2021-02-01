بروتوكول بين التعليم وفولكس فاجن لإنشاء أول مدرسة متخصصة فى صيانة السيارات

جدة - نرمين السيد - وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع مجموعة فولكس فاجن فى مصر، لإطلاق مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بالعام الدراسى 2021-2022.





ووقع البروتوكول الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وكريم نجار، ممثل مجموعة فولكس فاجن فى مصر، بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد من قيادات الوزارة ومجموعة فولكس فاجن.

وأكد الدكتور طارق شوقى، على خطى الوزارة نحو التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإدراج العديد من التخصصات الجديدة وفق احتياجات سوق العمل وبما يتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية 2030، وتوفير تعليم فنى يجمع بين الجانبين النظرى والعملى بما يُمكن الطلاب من اكتساب التقنيات والمهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.

وأشار وزير التعليم، إلى خطة الدولة نحو توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بمصر، وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة تولى اهتمام كبير نحو افتتاح مجموعة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال السيارات، لتحفيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، مواكبة التقدم العالمى فى مجال صناعة السيارات والآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.

وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، على الدور الفعال لتعاون وزارة التربية والتعليم مع شركات القطاع الخاص لإطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وما يترتب على هذا التعاون من تبادل خبرات وموازنة بين الجانبين النظرى والعملى تثرى من العملية التعليمية وتثقل مهارات وقدرات الطلاب.

وفيما يتعلق بمدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، قال مجاهد، إنه سيتم تطبيق الجانب النظرى بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والجانب العملى من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطلاب بالمصانع والشركات، وذلك لضمان مواكبة الطلاب لمستجدات مجال إصلاح وصيانة السيارات.

وأوضح مجاهد، أنه سيتم مراعاة تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بالمدرسة كنظائرها بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وسيتم الإعلان قريبًا عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ومن جانبه أعرب كريم نجار، ممثل مجموعة فولكس فاجن فى مصر، عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع وزارة التربية والتعليم، وأكد على الدور الهام للتربية فى تأهيل أبنائنا الطلاب، فمجموعة فولكس فاجن تحرص على إعداد اجيال جديدة من الفنيين والمتخصصين فى مجال صيانة وإصلاح السيارات يكونوا متميزين بأخلاقهم ودراستهم ومهاراتهم وقدراتهم، ليصبحوا مؤهلين بشكل كامل لمواكبة متطلبات سوق العمل، وقادرين على المساهمة فى تطوير هذا المجال.

وأشار نجار، إلى أن تعاون مجموعة فولكس فاجن مع وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية التى سيتم افتتاحها بالعام الدراسى 2021-2022، وفق توجهات الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالتعليم الفنى والعمالة الفنية.

وأكد على بذل مجموعة فولكس فاجن أقصى جهدها لتطويرها للمحتوى العلمى وفق المعايير الدولية و إعداد خريجين مواكبين لمتطلبات سوق العمل وطبيعة المتغيرات السريعة فى مجال السيارات، لتكون هذه المدرسة أحد دعائم خطة الدولة نحو توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بمصر.