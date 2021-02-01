 سمير فرج يكشف سر اجتماع الاستخبارات العربية على أرض مصر 

قال الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن المخابرات تعني الحصول على المعلومات لاتخاذ القرارات الصح؛ موضحا أن كل العالم مهتم بالاستخبارات للحصول على المعلومات.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»؛ أن الحصول على المعلومات منها نوعين خارج الدولة وداخل الدولة مثل المخابرات العامة وأمن الدولة؛ مشيرا الي أهمية مشاركة مصر في المنتدى العربي الاستخباري.

وقدم فرج الشكر إلى اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية لتجميع الاستخبارات العربية على ارض مصر؛ مرددا: « جمعنا كل قادة المخابرات لمناقشة مواجهة العناصر الإرهابية ومصادر تسليحها وتمويلها».

ونشر السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الجلسة الافتتاحية "للمنتدى العربي الاستخباري"، وذلك بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة.

وأعرب الرئيس عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، حيث وجه كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.

وشدد الرئيس على أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار في كافة دول المنطقة، لاسيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة، مناشدًا المشاركين جميعًا بالتعاون والوقوف صفًا واحدًا لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.

وجه المشاركون فى المنتدى من رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة عباس كامل رئيس المخابرات العامة، التهنئة للرئيس ولمصر على افتتاح "مقر المنتدى العربي الاستخباري "، مؤكدين أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العمل المشترك لصون الامن القومي العربى من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار لكافة الدول العربية.