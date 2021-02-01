الرئيس يشارك رؤساء أجهزة المخابرات العربية افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة.. المنتدى يعكس توحيد الجهود العربية لمكافحة الإرهاب

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى أعمال الجلسة الافتتاحية لـ «المنتدى العربى الاستخباري».

كما شارك مدير المخابرات العامة المصرية، وعدد من رؤساء أجهزه المخابرات العربية، اليوم افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخبارى بالقاهرة، بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة فى المنتدى، حيث وجه كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربى الاستخبارى كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتى الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة فى هذا الشأن.

كما شدد الرئيس السيسى على أهمية العمل الجماعى فى إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار فى كافة دول المنطقة، لاسيما التى تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة، مناشدًا المشاركين جميعًا بالتعاون والوقوف صفًا واحدًا لنبذ الفرقة وتجاوز أى خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.





من جانبهم؛ وجه المشاركون فى المنتدى من رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة رئيس المخابرات العامة، التهنئة للرئيس ولمصر على افتتاح «مقر المنتدى العربى الاستخباري»، مؤكدين أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العمل المشترك لصون الامن القومى العربى من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التى تواجه المنطقة العربية، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار لكافة الدول العربية.

ولعبت مصر الدور الرئيسي في إنشاء «المنتدى العربى الاستخباري» الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، مما يعكس ضرورة توحيد الجهود العربية في اطار مكافحة الإرهاب وتبادل الرؤى الاستخباراتية في اطار هذا المنتدى الذي يمثل اطارا مشتركا لتحقيق هذا الهدف.

يشار إلى أن الاجتماع الاول لرؤساء الأجهزة الاستخباراتية العربيه في اطار هذا المنتدى قد عقد في النصف الثاني من فبراير 2020 في القاهرة، الذي تلاه تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى باستقبالهم في قصر الاتحادية.



