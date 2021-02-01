نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين النائب طارق عبدالعزيز عضوا بالهيئة العليا للوفد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، قرارًا من مادتين الأولى تعيين النائب طارق السيد عبدالعزيز اسماعيل عضوا بالهيئة العليا للحزب.

والمادة الثانية الغاء القرار رقم 159 بشأن تعيين حسين نور الدين قليعي عضوا بالهيئة العليا.

جاء ذلك بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب والمادة الثانية والعشرون منه.

وينفذ القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.