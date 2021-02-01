مونديال الأندية| ظاهرة غريبة في القائمة الكاملة لحكام كأس العالم

تتجه أنظار جمهور الأهلي والعالم العربي نحو قطر، فلا صوت يعلو فوق مباراة الأهلي والدحيل ضمن مباريات كأس العالم في الرابع من فبراير القادم.
وأعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم أطقم الحكام المشاركة في كأس العالم للأندية قطر 2021.
وأختار الإتحاد الدولي 7 حكام للساحة، وكذلك 12 حكما مساعدا، كما أختار 7 حكام لتقنية الفيديو المساعدة “ الفار".
غياب حكام أوربا
وشهدت القائمة ظاهرة غريبة وهي عدم تواجد أي حكم من حكام الصفوة داخل قارة أوربا، على الرغم من تواجد العديد من الحكام المميزينة داخل القارة العجوز.
حكام العرب
تشهد قائمة الحكام المشاركة في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية تواجد 5حكام عرب ، مقسمين لـ 3حكام من دولة الإمارات، بالإضافة لحكم مغربي وكذلك حكم من قطر الدولة المستضيفة للبطولة.
ووقع إختيار الاتحاد الدولي" فيفا" علي الحكم الإماراتي محمد عبدالله ضمن الحكام السبع للساحة، بجانب الثنائي محمد الحمادي وحسن المهري حكام مساعدين للحكم الأول.
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وتواجد من دولة المغرب الدولي رضوان جيد حكما لتقنية الفيديو المساعدة " الفار" ضمن الأطقم التحكيمية بالبطولة بالإضافة للقطري خميس مرعي.
حكام أفارقة
وترأس الحكم السنغالي ماجيتي نداي الحكام الأفارقة المشاركين بالبطولة بإعتباره حكم ساحة دولي، بجانب مواطنيه بريل كمارا والحاج مالك ضمن الأطقم التحكيمية المساعدة في مونديال الأندية بقطر. بالإضافة لرضوان جيد الحكم المغربي.
تواجد نسائي
وشهدت القائمة تواجد العنصر النسائي ضمن التوجه السائد بالإتحاد الدولي لكرة القدم لإشراك العنصر النسائي في منظمة كرة القدم، وبدأ هذا التواجه في بطولة كأس العالم تحت17 عام، حيث أدارت السويسرية استير استوبلي مباراة واحدة.
وتوالت منح الفرص للعنصر النسائي في البطولات العالمية بإدارة الأروجوايانية كلوديا أومبريز مباراتيين في كأس العالم تحت 17 سنة بالبرازيل عام 2019، وفي الأخير شهدت قائمة المونديال التواجد النسائي بقيادة أيدينا ألفيس باتيستا من أجل المشاركة في تحكيم مباريات كأس العالم للأندية في قطر من الفترة 4 فبراير لـ11 من الشهر ذاته.
ويدخل الحكام المشاركون في المونديال "الفقاعة الطبية" وهو النظام والبرتوكول المعمول به في البطولة، من أجل الحفاظ علي اللاعبين والأجهزة الرياضية والطبية والإدارية من تداعيات فيروس كورونا.
ويستعد الأهلي في الايام الجارية، لمواجهة الدحيل القطري، يوم الرابع من فبراير القادم، في إفتتاحية كأس العالم للأندية المقامة بقطر في الفترة من 4 فبراير لـ11 فبراير 2021.
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