هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا بالحجاب "فيديو"

نشرت الفنانة هنا الزاهد، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في ساعات قليلة.

هنا الزاهد بالحجاب

ظهرت هنا خلال مقطع الفيديو مرتدية الحجاب بطريقة جذابة، وكتبت عليها مشوقة جمهورها: "استنوا شخصية مريم من مسلسل حلوة الدنيا سكر، من أكتر الشخصيات اللي بحبها يا رب تعجبكم".

لاقت هنا الزاهد العديد من التعليقات الإيجابية التي أشادت بجمالها وهي مرتدية الحجاب بطريقة لفتت الأنظار إلى جمالها.

مسلسل هنا الزاهد الجديد

تنشغل هنا الزاهد في تصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، الذي ظهرت من خلال كواليسه في تلك الصورة المنتشرة، وكشف القائمين عن المسلسل عن البوستر التشويقي للعمل الذي تصدرت فيه بطلته هنا الزاهد بـ9 شخصيات، وكانت أبرز شخصية في البوستر هو ظهور هنا الزاهد بالحجاب في شكل جذاب وغير معتاد على بطلة العمل، ليزداد حماس الجمهور بانتظار رؤيتها بالحجاب، والذي من المقرر عرضه فبراير المقبل.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين، مع وجود هنا الزاهد فى كل الحكايات، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.