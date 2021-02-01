هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا بالحجاب "فيديو"

هنا الزاهد- ارشيفية
نشرت الفنانة هنا الزاهد، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في ساعات قليلة.
هنا الزاهد بالحجاب
ظهرت هنا خلال مقطع الفيديو مرتدية الحجاب بطريقة جذابة، وكتبت عليها مشوقة جمهورها: "استنوا شخصية مريم من مسلسل حلوة الدنيا سكر، من أكتر الشخصيات اللي بحبها يا رب تعجبكم".
لاقت هنا الزاهد العديد من التعليقات الإيجابية التي أشادت بجمالها وهي مرتدية الحجاب بطريقة لفتت الأنظار إلى جمالها.
مسلسل هنا الزاهد الجديد
تنشغل هنا الزاهد في تصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، الذي ظهرت من خلال كواليسه في تلك الصورة المنتشرة، وكشف القائمين عن المسلسل عن البوستر التشويقي للعمل الذي تصدرت فيه بطلته هنا الزاهد بـ9 شخصيات، وكانت أبرز شخصية في البوستر هو ظهور هنا الزاهد بالحجاب في شكل جذاب وغير معتاد على بطلة العمل، ليزداد حماس الجمهور بانتظار رؤيتها بالحجاب، والذي من المقرر عرضه فبراير المقبل.
وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين، مع وجود هنا الزاهد فى كل الحكايات، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.
الجدير بالذكر، أن يكتب عدد 8 مؤلفين للمسلسل الجديد الخاص بالفنانة هنا الزاهد، هم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج شركة سينرجي بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكري.
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