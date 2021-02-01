الخميس.. الأنبا إيلاريون يترأس قداس ذكرى وفاة أسقف البحر الأحمر السابق

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أداء صلاة العشية، وإعداد حنوط وتغيير للكسوة أثناء العشية. كما سيتم أداء صلاة قداس لذكراه يوم الجمعة، فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحا بكاتدرائية الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالغردقة.

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