أبو شقة يعاهد الوفديين على العمل لصالح الحزب

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى نص البيان:

"إيماءًا إلى ما جاء بالبيان الصادر من الهيئة البرلمانية لمجلسى النواب والشيوخ وزيارتهم المفاجئة لى بمكتبى بمجلس الشيوخ وما تضمنه من معان سامية وثقة أعتز بها.وإنى إذ أشكر لهم تلك الروح والمشاعر الصادقة معاهدا لهم ولجموع الوفديين الحريصين على صالح الحزب مجرداً عن مزايدات حزبية استشرت فى الفترة الأخيرة وإعلاء لقيم وثوابت هذا الحزب العريق واستمراراً لدوره فى الاصطفاف الوطنى كظهير للمشروع المصرى الوطنى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، فإننى أعاهد الوفديين الحريصين على مصلحة الحزب، مجرداً عن أى مصالح شخصية سوى مصلحة الحزب، إننى سأعمل معهم وسنعمل جميعاً مجرداً عن أى هدف سوى ما فيه مصلحة للوطن والمواطن وحزب الوفد العريق فى إطار ما تفرضه لائحة الحزب".

وكان وفد من نواب حزب الوفد بمجلسى النواب والشيوخ قد فاجأ أبو شقة بزيارة لمكتبه فى مجلس الشيوخ، رافضين ما جاء بأحد البرامج باعتزام أبو شقة تقديم استقالته وترك الحزب للفوضى والفتن.

وطالب النواب، أبو شقة خلال زيارتهم بأن يترأس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ باعتباره أكثر شخصية تعبر عن سياسة الحزب وآراء الوفديين بما له من باع طويل فى السياسة ومشهود له بالكفاءة وسياسى بارع، وهو الوحيد القادر على العبور بسفينة الوفد إلى بر الأمان.